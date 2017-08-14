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ГПУ взялась за налоги депутата Мураева

Понедельник, 14 августа 2017, 11:10

Генпрокуратура расследует возможное уклонение от уплаты налогов депутатом Верховной Рады Евгением Мураевым (внефракционный).

Об этом говорится в материалах Печерского райсуда Киева, передают Українські Новини.

Досудебное расследование установило, что Мураев подал в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) электронную декларацию за 2015 год, в которой указал 2 млн долларов, 1 млн евро и 18,5 млн гривен наличных средств.

Кроме того, стоимость задекларированного автомобиля составляет 960 тыс. гривен.

При этом по данным Государственном фискальной службы, доходы Мураева за 2007-2015 годы составили лишь 1 751 957 гривен.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и назначил внеплановую документальную проверку Мураева по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1998 по 2016 годы.

Организация проверки поручена сотрудникам ГФС.

Как сообщалось, за 2015 год Мураев задекларировал 18,5 млн гривен, 2 млн долларов и 1 млн евро наличных средств, а также 877 единиц техники и оборудования (телекоммуникационный комплекс) стоимостью 24 671 138 гривен.

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