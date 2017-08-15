Департамент юстиции США собирает данные на протестующих против Трампа

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Вторник, 15 августа 2017, 05:44

Департамент юстиции запросил информацию о 1,3 млн посетителей веб-сайта, который используется для организации протестов против президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет издание The Hill со ссылкой на сообщение интернет-провайдера Dreamhost, который получил запрос Департамента юстиции.

Интернет-провайдер сообщил, что работал с Департаментом юстиции в течение нескольких месяцев по поводу запроса, который, вероятно, является незаконным.

Согласно запросу, Департамент юстиции хочет получить IP-адреса 1,3 миллиона посетителей сайта, которые участвовали организации протестов против Трампа в день инаугурации, а также их контактную информацию, содержимое почты и фотографии. Также провайдеру был предъявлен ордер на обыск.

В ордере, датированном 12 июля, говорится, что власти будут искать любую информацию о лицах,  причастных к беспорядкам, произошедшим в ходе протестов в День инаугурации Трампа.

Темы: США Трамп
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