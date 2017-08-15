ГПУ расследует возможное уклонение от уплаты налогов еще одним нардепом

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Вторник, 15 августа 2017, 09:50

Генеральная прокуратура расследует возможное уклонение от уплаты налогов депутатом Верховной Рады Станиславом Березкиным из группы "Видродження".

Об этом говорится в материалах Печерского районного суда Киева, передают "Українські новини" во вторник.

Досудебное расследование установило, что в электронной декларации за 2015 год Березкин указал 480 тыс. долларов и 3 млн гривен наличных средств, а в декларации за 2016 год - 475 тыс. долларов и 1,1 млн гривен наличных.

Кроме того, согласно декларации, депутату принадлежит 9 объектов ценного движимого имущества, а в 2016 году он приобрел часы за 250 тыс. гривен.

Вместе с тем, по данным Государственной фискальной службы, доходы Березкина за период с 1998 по 2015 годы составили лишь 1 729 022 гривен.

В 2016 году депутат задекларировал доход в 143 289 гривен.

Предварительный анализ таких сведений указывает на наличие возможного уклонения от уплаты налогов и сборов.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и предоставил Генпрокуратуре доступ к декларациям Березкина за 2015 и 2016 годы, а также к письменным пояснениям, поданным им относительно подачи исправленных деклараций.

Как сообщалось, Генпрокуратура расследует возможное уклонение от уплаты налогов внефракционным нардепом Евгением Мураевым.

Темы: Генпрокуратура Верховная Рада декларации
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