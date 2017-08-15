Адвокаты Януковича пытались пригласить Сергеева на другой допрос

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Вторник, 15 августа 2017, 14:39

Бывший постпред Украины в ООН Юрий Сергеев начал давать показания в суде по делу Януковича о госизмене.

Он сообщил, что знаком с экс-президентом Януковичем, сопровождал его в поездках.

При этом Сергеев акцентировал внимание, что не имел никаких конфликтов с ним, а назначен на должность был предыдущим президентом Виктором Ющенко.

Перед этим неизвестные пытались не пустить на суд адвоката Януковича, которые хотели вручить Сергееву приглашение на допрос на судебное заседание по их иску.

 

Как сообщил УП адвокат Януковича Виталий Сердюк, они будут вручать Сергееву приглашение после заседания суда.

"Это вызов в Печерский суд для решения вопроса о допросе Сергеева в рамках дела Майдана (№228) и дела о покушении на жизнь Виктора Януковича (№1067)", - пояснил Сердюк УП.

Как отмечают адвокаты, заседание запланировано на 23 августа в Печерском райсуде Киева.

София Лукашова, для УП, Оксана Коваленко, УП

Темы: Янукович суд Майдан
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