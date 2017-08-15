Порошенко и Тимошенко возглавляют президентский рейтинг - опрос

Большинство украинцев на выборах президента проголосовали бы за лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко или действующего президента Петра Порошенко.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований им. А. Яременко, передает "Интерфакс-Украина".

По данным опроса, за президентство Тимошенко готовы проголосовать 11,2% респондентов, а за Порошенко - 9,5%.

Лидер "Опоблока" Юрий Бойко и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович получили бы по 7,3% голосов. На пятом месте оказался бы лидер "радикалов" Олег Ляшко с результатом 6,7%.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали бы 5,1% респондентов.

При этом 18% опрошенных еще не определились с выбором, 4% выбрали бы другого политика, а 17,8% не принимали бы участие в выборах.

Опрос проводился с 20 по 29 июля 2017 года во всех областях Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Всего было опрошено 2 тыс. 30 респондентов. Статистическая погрешность составляет 1,33-2,21%.