Дело о стрельбе на Троещине отдали военной прокуратуре

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Вторник, 15 августа 2017, 21:58

Дело о стрельбе на столичной Троещине во время конфликта с участием внефракционного народного депутата Украины Сергея Мельничука будет расследовать военная прокуратура.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Делом будет заниматься военная прокуратура", - отметила она.

Максимец не озвучила причины, по которым Нацполиция передала это дело военной прокуратуре.

Ранее в полиции Киева подтвердили факт стрельбы в Деснянском районе сегодня во время конфликта с участием Мельничука.

"Уже установлено, что стрелял не народный депутат", - сказала пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксаны Блищик.

При этом она сообщила, что личность стрелка установлена, но не смогла сказать, подтверждается ли факт, что это был помощник или охранник народного депутата Мельничука.

В то же время спикер полиции отметила, что пострадавших нет.

"Стрелял человек в воздух", - отметила она и добавила, что поврежден только автомобиль, поскольку люди его окружили, и повредили стекла, колеса, но пострадавших нет.

По ее словам, именно этим автомобилем на место происшествия и прибыл Мельничук.

Также Блищик отметила, что правоохранители выясняют причины возникновения конфликта.

Темы: прокуратура Киев Верховная Рада
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