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Справу про стрілянину на Троєщині віддали військовій прокуратурі

Вівторок, 15 серпня 2017, 21:58
Справу про стрілянину на Троєщині віддали військовій прокуратурі

Справу зі стріляниною на столичній Троєщині під час конфлікту за участю позафракційного народного депутата України Сергія Мельничука розслідуватиме військова прокуратура.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

"Справою займатиметься військова прокуратура", - зазначила вона.

За її словами, вона не може озвучити причини, через які Нацполіція передала цю справу військовій прокуратурі.

Раніше у поліції Києва підтвердили факт стрілянини в Деснянському районі під час конфлікту за участю Мельничука.

"Вже з’ясовано, що стріляв не народний депутат", - сказала речниця Нацполіції Києва Оксани Блищик.

При цьому вона повідомила, що особу стрілка встановлено, але не змогла сказати, чи підтверджується факт, що це був помічник або охоронець народного депутата Мельничука.

Водночас Блищик наголосила, що постраждалих немає.

"Стріляла людина в повітря", - зауважила вона і додала, що пошкоджено лише автомобіль, оскільки люди його оточили, й пошкодили скло, колеса, але постраждалих немає.

За її словами, саме цим автомобілем на місце події і прибув Мельничук.

Також речниця Нацполіції зазначила, що правоохоронці з’ясовують причини виникнення конфлікту.

Теми: прокуратураКиївВерховна Рада
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