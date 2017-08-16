Талибы призвали Трампа вывести войска из Афганистана
Боевики группировки "Талибан" написали открытое письмо президенту США Дональду Трампу с призывом вывести американские войска из Афганистана.
Об этом сообщает Khaama Press.
Отмечается, что талибы написали письмо, поскольку администрация Трампа рассматривает новую политику в отношении Афганистана.
Боевики в письме утверждают, что продолжающееся насилие в Афганистане имеет прямую связь с присутствием на территории страны иностранных войск, называя их "оккупационными силами".
"Талибан" также обвинил возглавляемую США коалицию в уничтожении Афганистана.
Ранее сообщалось, что Белый дом разрабатывает новую стратегию в отношении Афганистана. Планируется, что большая часть функций военных может быть передана частным военным компаниям.
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