Талибы призвали Трампа вывести войска из Афганистана

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Среда, 16 августа 2017, 01:52

Боевики группировки "Талибан" написали открытое письмо президенту США Дональду Трампу с призывом вывести американские войска из Афганистана.

Об этом сообщает Khaama Press.

Отмечается, что талибы написали письмо, поскольку администрация Трампа рассматривает новую политику в отношении Афганистана.

Боевики в письме утверждают, что продолжающееся насилие в Афганистане имеет прямую связь с присутствием на территории страны иностранных войск, называя их "оккупационными силами".

 "Талибан" также обвинил возглавляемую США коалицию в уничтожении Афганистана.

Ранее сообщалось, что Белый дом разрабатывает новую стратегию в отношении Афганистана. Планируется, что большая часть функций военных может быть передана частным военным компаниям. 

Темы: США Афганистан
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