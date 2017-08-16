Талибы призвали Трампа вывести войска из Афганистана

Боевики группировки "Талибан" написали открытое письмо президенту США Дональду Трампу с призывом вывести американские войска из Афганистана.

Об этом сообщает Khaama Press.

Отмечается, что талибы написали письмо, поскольку администрация Трампа рассматривает новую политику в отношении Афганистана.

Боевики в письме утверждают, что продолжающееся насилие в Афганистане имеет прямую связь с присутствием на территории страны иностранных войск, называя их "оккупационными силами".

"Талибан" также обвинил возглавляемую США коалицию в уничтожении Афганистана.

Ранее сообщалось, что Белый дом разрабатывает новую стратегию в отношении Афганистана. Планируется, что большая часть функций военных может быть передана частным военным компаниям.

