Скандал с тесным "Интерсити": стоять пассажиров заставил посторонний предмет

Посторонний предмет на рельсах стал причиной неисправности электропоезда "Тарпан", из-за чего пассажирам пришлось ехать в другом, более тесном поезде стоя.

Об этом сообщает пресс-служба Крюковского вагоностроительного завода.

По ее информации, специалисты завода вместе с железнодорожниками провели расследование и выяснили причины, которые не позволили скоростному межрегиональному электропоезду "Тарпан" выйти в рейс 13 августа по маршруту "Дарница - Киев - Одесса".

"Как сообщил нам технический директор КВСЗ Максим Крамаренко, в поезде в результате внешнего механического воздействия поврежден трансформатор. Произошло попадание в него постороннего предмета, деформация корпуса, как следствие - утечка масла. Об этом составлен соответствующий акт. Для продолжения эксплуатации необходимо провести ремонт трансформатора", - пояснили на заводе.

Там отметили также, что это уже не первый случай на железной дороге, когда посторонние предметы на путях ломают электропоезда "Интерсити +". Так, 29 июля текущего года электропоезд "Хюндай Ротем" столкнулся с автомобилем, который владелец оставил на рельсах.

"Коллектив КВСЗ сожалеет о том, что 13 августа пассажиры вынуждены были терпеть неудобства, но вины предприятия в этом нет", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 13 августа вместо скоростного поезда "Интерсити" производства Крюковского вагоностроительного завода в 9-вагонной комплектации по маршруту "Одесса - Киев" отправился поезд этого же производителя на локомотивной тяге в 5-вагонной комплектации. Из-за этого некоторые пассажиры ехали без сидячего места стоя.

Сейчас "Укрзализныця" выплачивает пассажирам этого поезда, которые терпели неудобства, денежные компенсации.

Украинская правда