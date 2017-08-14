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"Укрзалізниця" ищет пассажиров, ехавших в одесском "Интерсити" стоя

Понедельник, 14 августа 2017, 16:09

"Укрзалізниця" просит пассажиров поезда "Интерсити +" №764 Одесса - Дарница, которые 13 августа были вынуждены стоять в поезде из-за нехватки мест, обратиться в железнодорожные кассы за компенсацией.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрзализниці".

Средства уже получили 44 пассажира этого поезда в железнодорожных кассах Одессы, Жмеринки, Киева и Винницы.

"ПАО "Укрзалізниця" обращается к пассажирам, которым 13 августа во время путешествия в поезде №764 Одесса - Дарница не были предоставлены места, с просьбой обратиться в кассы возврата на вокзалах (на вокзалах, где отсутствуют отдельные кассы возврата, - в любую билетную кассу) для получения возмещения. в случае возникновения любых вопросов или недоразумений просим обращаться по телефону: (044) 465-30-90", - говорится в сообщении.

Как известно, 13 августа в воскресенье из-за технической неисправности скоростного поезда "Интерсити" производства Крюковского вагоностроительного завода №764 в 9-вагонной комплектации по маршруту "Одесса - Киев (Дарница)" отправился поезд этого же производителя на локомотивной тяге в 5-вагонной комплектации, поэтому часть пассажиров вынуждены были ехать стоя.

Украинская правда

Темы: ОдессаУкрзализныця
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