Полторак назвал фейком информацию о продаже технологий КНДР

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Среда, 16 августа 2017, 12:12

Министерство обороны называет фейком информацию о продаже Украиной Северной Корее ракетных двигателей.

Об этом журналистам сообщил министр обороны Степан Полторак в ходе представления нового начальника Национального университета обороны имени Ивана Черняховского, передают Українські новини.

"Это очередной фейк", - сказал он.

Министр отметил, что такая информация была распространена с целью дискредитации Украины.

Полторак подчеркнул, что Украина никогда не поставляла ракетные двигатели Северной Корее и не намерена это делать.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на мнение эксперта сообщило о возможной связи украинского предприятия "Южмаш" к развитию ракетных технологий в Северной Корее, после чего государственное предприятие "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова" (Днипро) опровергло информацию о возможной причастности к этому.

Темы: КНДР
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