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"Южмаш" назвал статью NYT о ракетах провокацией

Понедельник, 14 августа 2017, 16:45
Южмаш назвал статью NYT о ракетах провокацией

Украинский завод "Южмаш" заявляет, что факты, изложенные в публикации NYT о причастности предприятия к успешному запуску ракет КНДР, не соответствуют действительности.

Об этом говорится в заявлении "Южмаша".

"Южмаш", считает, что статья The New York Times имеет откровенно провокационный характер и основана на некомпетентной "экспертной" мысли.

Так, на предприятии указывают, что завод не только не является основным производителем ракет для РФ, но и вообще не поставляет в РФ ни ракеты, ни их детали и сборочные единицы, в том числе, ракетные двигатели.

Предположение авторов публикации и процитированного ими "эксперта" по возможной связи Украины с прогрессом КНДР в развитии ракетных технологий, как указывается в заявлении, не имеют отношения к реальности.

"Южмаш" никогда ранее не имел и не имеет сейчас никакой связи с северокорейскими ракетными программами космического или оборонного характера. Ракеты и ракетные комплексы военного назначения за время независимости Украины Южмаш не выпускались и не выпускаются ", - заявили в пресс-службе завода.

Там указывают, что единственный серийный двигатель, поставляемый в последние годы на экспорт (РД-843 в Италию для европейской ракеты-носителя "Вега") предназначен для запуска и работы в условиях открытого космоса и по своим характеристикам (в том числе, по силе тяги) непригоден для использования в баллистических ракетах военного назначения.

"Южмаш", как государственное предприятие, полностью соблюдает требования Режима контроля за ракетными технологиями, участником которого является Украина с 1998 года (фактически - с 1995 года) ", - сказано в заявлении.

Как известно, американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой указывает, что успех запусков ракет Северной Кореей стал возможен из-за закупки на черном рынке двигателей, возможно, с украинского завода "Южмаш".

Издание пишет, что Северная Корея пыталась шесть лет назад похитить ракетные тайны относительно украинских ракетных комплексов и недавно попыталась снова.

Украинская правда

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Темы: КНДРармия
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