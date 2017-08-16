Генштаб предусмотрел меры в случае угрозы вторжения войск РФ – Полторак

Министр обороны Степан Полторак заявляет, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предусмотрел меры в случае угрозы вторжения войск Российской Федерации в ходе российско-белорусских учений "Запад 2017", которые пройдут 14-20 сентября.

Об этом он сказал 16 августа после представления генерал-лейтенанта Анатолия Сиротенко новым руководителем Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского, передает УНИАН.

"Мы отслеживаем ситуацию. Мы знаем обо всех передвижениях российских войск к нашей границе. Мы понимаем, какие угрозы могут возникнуть, и мы будем реагировать адекватно на те угрозы, которые есть, и которые несут собой эти учения", – сказал глава оборонного ведомства.

"Генеральный штаб предусмотрел ряд мер, которые были бы адекватными этим угрозам", – подчеркнул Полторак.

Также он уточнил, что речь идет об "угрозе вторжения".

"Кстати, независимо даже от тех учений, такая угроза не исключена, а те учения потенциально имеют угрозы, так как большое количество личного состава передвигается к границе с Украиной в рамках учений на территорию Беларуси", – заявил министр.

"Все, что происходит на границе с Украиной, мы расцениваем как недружественный шаг и как угрозу для Украины", – отметил Полторак.

Как сообщалось, с начала августа было зафиксировано масштабное перемещение российской военной техники на всей линии европейского границы Российской Федерации. Это делается под прикрытием учений "Запад-2017", которые должны стартовать осенью в Беларуси.