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Россия перебрасывает технику к границе с ЕС под прикрытием "Запад-2017" – СМИ

Среда, 9 августа 2017, 18:21

С начала августа 2017 года зафиксировано масштабное перемещение российской военной техники по всей линии европейской границы Российской Федерации.

Об этом говорится в OSINT-расследовании международного разведывательного сообщества InformNapalm, пишет "Укринформ".

Волонтеры InformNapalm в ходе мониторинга соцсетей и анализа фотографий установили, что с начала августа 2017 года "началось масштабное перемещение российской военной техники по всей линии европейской границы Российской Федерации: от берегов Балтийского моря в Санкт-Петербурге и до берегов Черного моря, включая оккупированный украинский Крым". 

Также обращается внимание на исторические предпосылки, а именно - июльские учения Южного военного округа Вооруженных сил РФ "Кавказ-2008", которые предшествовали агрессии Российской Федерации против Грузии в августе 2008 года. 

Волонтеры InformNapalm представили ряд фото и видеоматериалов масштабного перемещения российской военной техники.

Передвижение российской техники в начале августа
Передвижение российской техники в начале августа
informnapalm.org

Так, 2 августа состав российской военной техники зафиксировали на железнодорожной станции "Лиски" (Воронежская область); 3 августа – на ж/д станции "Неклиновка" (Неклиновский район Ростовской области); 3 августа – на ж/д станции "Сергиев Посад" (Московская область); 5 августа – на ж/д станции "Краснодар-1"" (Краснодарский край); 7 августа – на ж/д станции "Зимовники" (Ростовская область); 7 августа – на ж/д станции в Самаре, 7 августа – колонна военной техники в Санкт-Петербурге; 7 августа – состав военной техники в момент передвижения через дамбу Волжской ГЭС в Волгоградской области; 7 августа – передвижение военной техники в оккупированном Крыму; 8 августа – состав военной техники на ж/д станции "Нерехта" (Костромская область); 8 августа – на ж/д станции "Россошь" (Воронежская область).

"Еще одним косвенным признаком не учебных целей переброски техники можно считать подготовку новых веток железнодорожных путей. Например, в 2008 году, за 2 месяца до начала вторжения в Грузию, Российская Федерация начала авральную прокладку новой железнодорожной ветки к грузинской границе", – отметили в InformNapalm.

Напоминается, что 7 августа 2017 года в российских СМИ появились сообщения о том, что железная дорога на юге РФ, которую проложили в непосредственной близости к украинской границе, фактически введена в строй. 

"Для сдерживания российской агрессии Украине крайне необходимо современное оборонительное оружие, способное эффективно противостоять бронетанковой группировке, развернутой вдоль всей украинско-российской границы. Учения "Запад-2017" могут стать этапом оккупации и втягивания Беларуси в вооруженный конфликт", – отмечается в расследовании.

"Возможно, именно массированная переброска российской тяжелой бронетехники к украинской границе послужила причиной недавних рекомендаций Пентагона в адрес Белого дома о предоставлении Украине противотанкового и противовоздушного оружия для повышения обороноспособности и предотвращения дальнейшего вторжения", – добавляется в нем.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияоружиеармияЕС
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