Сюмар и Аваков разошлись во мнениях относительно "санитара леса" Шабунина

Председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики народный депутат от "Народного фронта" Виктория Сюмар считает, что правоохранители пытаются "пришить" уголовное дело руководителю Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.



Об этом она пишет в среду на своей странице в Facebook.



"Конечно, Филимоненко не журналист. Конечно, он не просто" неравнодушный активный гражданин ", который сознательно и системно провоцировал Шабунина. Конечно, Виталий - тот "санитар леса", который многим не нравится. Но такие "санитары" делают полезное дело, и умная власть обязана это понимать", - считает Сюмар.



"Все попытки "пришить дело" Шабунину - абсурдны. Хотя бы потому, что его легитимность в глазах людей значительно больше, чем у власти. И "прошивка дел" по таким вот спровоцированным предлогам - это грабли, топтаться по которым - тупость", - отметила нардеп.



Сюмар напомнила, что для любой власти избирательное правосудие плохо заканчивается.



В то же время ее коллега по партии и глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков не согласен с такой оценкой и отрицает избирательный подход к возбуждению уголовного дела в случае Шабунина.



Такой вывод можно сделать из его комментария под постом Сюмар.



"Ну. Раз он "санитар"- тогда может лупить по любой наглой морде! Шо ж раньше то не пояснили? Справку кто "истинный санитар" и кто "легитимный" у кого брать? Что б разобраться кто санитарно бьет правильно, а кто просто хулиган?", - отметил Аваков.

Как известно, в среду, 16 августа 2017 года, следователь Днепровского управления полиции Главного управления Национальной полиции по процессуального руководства Киевской местной прокуратуры №4 сообщил о подозрении председателю правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталию Шабунину.



Антикоррупционного активиста подозревают в "умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести" гражданину Всеволоду Филимоненко, который представляется журналистом.



Шабунин отмечал, что прокуратура за ночь изменила квалификацию правонарушения с ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) на часть 1 статьи 122 Уголовного кодекса "Умышленное средней тяжести телесное повреждение" и теперь ему грозит не 5 а 3 года тюрьмы.



Как сообщалось, 8 июня стало известно о конфликте между главой Центра противодействия коррупции и Всеволодом Филимоненко, который представлялся журналистом, у Днепровского военкомата Киева.



Филимоненко достал газовый баллончик и прыснул в лицо Шабунина. Председатель же ЦПК заявлял, что ударил Филимоненко по лицу за оскорбление его коллеги.



Шабунин обвинял Филимоненко в ведении заказной кампании с целью компрометации.



В прокуратуре отметили, что проверят причастность Филимоненко к журналистской деятельности.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Украинская правда