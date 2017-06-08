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Шабунину возле военкомата прыснули в лицо из газового баллончика

Четверг, 8 июня 2017, 12:27

Председателя правления Центра противодействия коррупции активиста Виталия Шабунина облили из газового баллончика возле Днепровского военкомата Киева.

Об этом сообщает 8 июня "Центр информации о правах человека".

В военкомат Шабунин пришел после получения повестки, которую ему вручали трое людей в военной форме. На месте также присутствовала группа журналистов, которые хотели взять комментарий у активиста.

В результате словесной перепалки Всеволод Филимоненко, который представляется журналистом издания "Голос народа", достал газовый баллончик и прыснул в лицо Шабунина. Активиста доставили в больницу.

Сам Шабунин в соцсети Facebook обвиняет Филимоненко в ведении заказной кампании с целью компрометации. Также активист признается, что ударил Филимоненко по лицу, потому что тот оскорбил его коллегу.

"Клоунада с шавкой филимоном. Он получил сегодня по морде от меня за то, что оскорбил мою коллегу Устинову. Далее все присутствующие все видели сами: филя пугливо убегал от общения и звал своего лугандонского "коллегу" - "ну, защищай меня!", а потом достал баллончик и брызнул всем в глаза - мне, журналистам ", – пишет Шабунин в Facebook.

В то же время по сути своего визита в Днепровский военкомата активист разъясняет, что общался с комиссаром Орлом и выяснил, что у указанного военкомата нет к нему претензий.

"У них ко мне вопросов нет вообще и они сами "в шоке" - не понимают, что происходит. По словам господина Орла, произошло следующее: в него поступило указание от ВСУ отправить по моему адресу трех представителей комиссариата в "группу розыска", которую применяют для отлова дезертиров или призывников. По его словам, такая группа не имела применяться в моем случае, потому что я не являюсь офицером запаса или призывником по возрасту", – пишет активист.

Шабунин сообщает, что после больницы, где ему промыли глаза, он отправился в военкомат по прописке, где получил направление на медкомиссию.

Активист ранее отмечал, что с 2000 года непригоден к службе по состоянию здоровья.

Такие действия с получением повестки Шабунин считает спланированными со стороны некоторых нардепов от БПП.

Валентина Романенко, УП

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Темы: ЦПКскандал
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