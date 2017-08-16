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Шабунину объявили подозрение. За ночь поменяли статью

Среда, 16 августа 2017, 09:44
Шабунину объявили подозрение. За ночь поменяли статью

Председателю Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину объявили подозрение в нанесении телесных повреждений средней тяжести.

Это произошло в среду в Днепровском отделении полиции Киева.

Как известно, антикоррупционного активиста подозревают в "умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести" гражданину Всеволоду Филимоненко, который представляется журналистом.

 
цпк

В документе в частности сказано, что 8 июня 2017 года возле Днепровского военкомата Киева Шабунин нанес один удар по лицу Филимоненко, что "повлекло длительное расстройство здоровья последнего в виде закрытой травмы лица".

Сам Шабунин отмечает, что за ночь прокуратура изменила квалификацию и теперь ему грозит не 5 а 3 года тюрьмы.

Антикоррупционному активисту инкриминируют ч. 2 ст. 122 Уголовного кодекса "Умышленное средней тяжести телесное повреждение".

Это правонарушение наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что Шабунину инкриминировали ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса. Поэтому главе ЦПК грозило бы ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

После обеда состоится избрание меры пресечения. Следователи просят обязать Шабунина, который живет в селе под Киевом, не покидать столицу.

Как известно, 8 июня "Центр информации о правах человека" сообщил о конфликте между главой Центра противодействия коррупции и Всеволодом Филимоненко, который представлялся журналистом издания "Голос народа", у Днепровского военкомата Киева.

Тогда Филимоненко достал газовый баллончик и прыснул в лицо Шабунина. Председатель же ЦПК заявлял, что ударил Филимоненко по лицу за оскорбление его коллеги.

Сам Шабунин в соцсети Facebook обвинял Филимоненко в ведении заказной кампании с целью компрометации.

2 августа стало известно, что следственное управление фискальной службы Киева возбудило уголовное производство против руководителей общественной организации "Центр противодействия коррупции".

Украинская правда

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