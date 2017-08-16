Глава "Укрнафты" блокирует проведение аудита "Нафтогазом"

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Среда, 16 августа 2017, 16:46

Руководство ПАО "Укрнафта" не допускает сотрудников НАК "Нафтогаз Украины" к проведению внутреннего аудита предприятия.

Об этом Экономической правде сообщил источник в компании.

По его  данным, НАК уже два месяца ведет соответствующие переговоры с "Укрнафтой", но до сегодняшнего дня они не увенчались успехом.

"По этому поводу были встречи и с Роллинсом (главой "Укрнафты" - ЭП) и с Евец (финансовый директор предприятия – ЭП). Роллинс нам сказал: "идите, договаривайтесь с Коломойским", - говорит источник ЭП.

По нашим данным, инициатором проведения внутреннего аудита "Укрнафты" является набсовет "Нафтогаза". Куратор проведения аудита – Елена Коротчук. Она же возглавляет ревизионную комиссию "Укрнафты".

"Нафтогазу Украины" принадлежит 50%+1 голос ПАО "Укрнафта". Еще 43% уставного фонда находятся в собственности компаний группы "Приват", которая несмотря на свои миноритарные позиции фактически единолично управляет нефтедобывающей компанией.

Дмитрий Рясной, ЭП

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