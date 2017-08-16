Коктебель "захлестнула" мусорная проблема
Поселок в оккупированном Крыму Коктебель не справляется с вывозом накопившегося мусора.
Об этом заявил в рамках аппаратного совещания глава Коктебельской поселковой администрации Олег Содель, передает "Крыминформ".
"Отдельно хотел бы остановиться на проблеме вывоза мусора, которая у нас захлестнула посёлок. К нам постоянно с жалобами обращаются жители, мы пытаемся оперативно реагировать", - отметил Содель.
"Если один из наших автомобилей ломается (а это происходит ежедневно), то у нас опять всё выходит из-под контроля", - добавил он.
Он считает, что такая ситуация складывается из-за большого числа туристов, нехватки исправной техники, а также плохо налаженного технологического процесса вывоза бытовых отходов.
Содель также отметил, что из Коктебеля каждый день вывозят около 300 контейнеров мусора.
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