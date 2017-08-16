Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коктебель "захлиснула" сміттєва проблема

Середа, 16 серпня 2017, 18:18

Селище в окупованому Криму Коктебель не справляється з вивезенням сміття, що нагромадилося.

Про це заявив в рамках апаратної наради голова Коктебельської селищної адміністрації Олег Содель, передає "Крыминформ".

"Окремо хотів би зупинитися на проблемі вивозу сміття, яка у нас захлиснула селище. До нас постійно зі скаргами звертаються жителі, ми намагаємося оперативно реагувати", - зазначив Содель

"Якщо один з наших автомобілів ламається (а це відбувається щодня), то у нас знову все виходить з-під контролю", - додав він.

Він вважає, що така ситуація складається через велику кількість туристів, брак справної техніки, а також погано налагоджений технологічний процес вивезення побутових відходів.

Содель також зазначив, що з Коктебеля кожен день вивозять близько 300 контейнерів сміття.

Теми: Крим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Крим
Путіну доповіли про пожежу на полігоні в Криму
На військовому полігоні в Криму вже кілька годин триває детонація
Окупанти кажуть про пожежу на полігоні в Криму, евакуюють понад 2 тисячі осіб
Останні новини
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунає тривога – у повітрі російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
Усі новини...
Реклама: