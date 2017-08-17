Ассанж уверяет, что Демократическую партию США хакнула не Россия

87 просмотров
Четверг, 17 августа 2017, 06:18

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что может доказать, что получил документы Демократической партии США, опубликованные в прошлом году, не от России и пообещал дополнительную полезную информацию в ближайшее время.

Об этом он рассказал в ходе встречи с конгрессменом от Республиканской партии США Даной Рорабахер, пишет американское издание The Hill.

Рорабахер стала первым американским конгрессменом, которая провела встречу с Ассанжем в посольстве Еквадора в Лондоне. Как отмечает The Hill, Рорабахер придерживается дружественной позиции в отношении России.

"Наша трехчасовая встреча охватывала широкий круг вопросов, в том числе публикацию WikiLeaks электронных писем Демократической партии во время прошлогодних президентских выборов, - сказала Рорабахер, - "Джулиан решительно заявил, что россияне не участвовали в хакерских атаках или разглашении этих писем".

Кроме того, отвечая на вопрос об источнике этих документов,  Рорабахер заявила, что у нее есть информация, чтобы поделиться с Президентом Дональдом Трампом в частном порядке.

"Джулиан также указал, что он открыт для дальнейших обсуждений относительно конкретной информации об инциденте с электронной почтой Демократической партии, которая в настоящее время неизвестена общественности", - добавила она.

Как сообщалось, в январе текущего года, в интервью Fox News, Ассанж сказал, что не получал похищенные письма Хиллари Клинтон и ее помощника Джона Подесты от какого-либо государства. Но он не исключает возможности того, что он получил материалы от третьей стороны.

Как известно, ЦРУ в секретном докладе пришло к выводу, что Россия вмешалась в ход президентских выборов, чтобы помочь победить Дональду Трампу. При этом, как сообщалось, у разведки есть доказательства, что именно Россия передала WikiLeaks похищенные хакерами материалы Национального комитета Демократической партии через третью сторону.

Темы: Трамп США Росcия хакеры
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Департамент юстиции США собирает данные на протестующих против Трампа 15 августа 2017, 05:44
Трамп впервые после трагедии в Шарлотсвилле осудил расистов 15 августа 2017, 01:02
Мюллер хочет допросить бывшего главу аппарата Трампа 13 августа 2017, 06:16
powered by lun.ua
Главные новости
Украина открыла базу данных владельцев компаний
В Киеве превышен уровень загрязнения воздуха
Главные новости дня
Яценюк и жена Авакова стали совладельцами "Espreso.TV"
Все новости
еда

О причинах бума на азиатскую кухню

Видео

Что внутри черных дыр? 30 видео для детей, чтобы просто объяснить сложное