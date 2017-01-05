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Разведка США: РФ передала WikiLeaks похищенные данные через третью сторону

Четверг, 5 января 2017, 04:09
Разведка США: РФ передала WikiLeaks похищенные данные через третью сторону

Американские спецслужбы получили убедительные доказательства, что Россия передала WikiLeaks похищенные хакерами материалы Национального комитета Демократической партии через третью сторону.

Об этом со ссылкой на трех американских чиновников пишет Reuters.

Месяцами ранее американские чиновники пришли к выводу, что за кибератаками стоят российские спецслужбы, но не имели уверенности, что смогут доказать, что Россия также контролировала обнародование разрушительной для кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон информации.

Доклад разведки США должен быть представлен президенту США Бараку Обаме в четверг и избранному президенту Дональду Трампу на следующий день, впрочем, как сообщили чиновники, его содержание еще на стадии обсуждения.

При этом должностные лица отказались сообщить подробности об участии третьей стороны в передаче похищенных хакерами материалов WikiLeaks, заявив, что не хотят раскрывать, каким образом правительство США получило эту информацию.

В интервью Fox News, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сказал, что он не получал похищенные письма Хиллари Клинтон и ее помощника Джон Подесты от какого-либо государства. Но он не исключает возможности того, что он получил материалы от третьей стороны.

Как известно, ЦРУ в секретном докладе пришло к выводу, что Россия вмешалась в ход президентских выборов, чтобы помочь победить Дональду Трампу.

В связи с этим 29 декабря США ввели новые санкции против Москвы. Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов, среди которых сотрудники ГРУ РФ.

В разделе "компании и ведомства" списка санкций значатся также ФСБ РФ и ГРУ Генштаба РФ как отдельные объекты ограничительных мер.

После этого Трамп заявил, что в ближайшие день-два проведет встречу с представителями американского разведывательного сообщества. Впоследствии стало известно, что встреча для обсуждения ситуации по поводу кибератак перенесена на пятницу.

На своей странице в Twitter он назвал "очень странным" то, что брифинг отложен. Политик предположил, что спецслужбам нужно больше времени для сбора доказательств.

Ранее Трамп неоднократно выражал сомнение в том, что Россия вмешалась в ход президентских выборов, чтобы помочь ему одержать победу.

Темы: СШАРосcияТрампКлинтонхакеры
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