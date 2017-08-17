Генпрокуратура заинтересовалась налогами Хомутынника
Генеральная прокуратура расследует возможное уклонение от уплаты налогов председателем депутатской группы "Видродження" в Верховной Раде Виталием Хомутынником.
Об этом говорится в материалах Печерского районного суда Киева, на которые ссылаются "Українські новини".
Согласно материалам ходатайства, Хомутынник задекларировал в 2015 году 32,7 млн гривен, 570 тыс. долларов и 850 тыс. евро наличных средств.
Кроме того, депутат задекларировал 88 объектов ценного движимого имущества.
Суд удовлетворил ходатайство прокурора и назначил внеплановую документальную проверку депутата по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1998 по 2016 год.
Кроме того, суд предоставил доступ ГПУ к декларациям Хомутынника за 2015 и 2016 годы.
Как сообщалось, Генпрокуратура также расследует возможное уклонение от уплаты налогов народным депутатом "Видродження" Станиславом Березкиным.
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