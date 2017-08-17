Нацгвардийцам, которые приняли на службу убийцу Вороненкова, обьявили выговоры

946 просмотров
Четверг, 17 августа 2017, 17:19

Национальная гвардия объявила строгие выговоры работникам кадрового отдела батальона "Донбасс" за принятие на службу убийцы бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова Павла Паршова.

Об этом сообщил заместитель командующего Нацгвардии по работе с личным составом Ярослав Сподар в интервью "Українським новинам".

Сподар отметил, что было проведено служебное расследование.

"Наказание касается преимущественно работников кадрового отдела воинской части 3057. На сегодняшний день они привлечены к дисциплинарной ответственности решением начальника территориального управления НГУ. Они получили строгий выговор и т.д.", - рассказал он.

"Какого-либо преступного умысла, специальной подделки документов не обнаружено", - добавил генерал-майор Сподар.

Он также подчеркнул, что убийца Вороненкова при приеме на службу не проходил спецпроверку, а только предоставил справку о несудимости.

Как известно, бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова убили 23 марта возле гостиницы в Киеве, он был со своим охранником. Неизвестный открыл по ним огонь. Раненный охранник смог применить оружие в ответ и ранил нападавшего.

Убийца экс-депутата Госдумы Паршов умер в больнице.

Вороненков был свидетелем ГПУ по делу об измене экс-президента Виктора Януковича.

Следствие рассматривает приоритетной версию действий Российской Федерации.

Читайте также: "Справка: Кто такой Вороненков и что он делал в Украине"

Темы: Вороненков
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Соисполнителю убийства Вороненкова продлили арест до октября 10 августа 2017, 21:38
Суд в Москве наложил арест на имущество убитого Вороненкова 1 августа 2017, 23:14
Суд оставил под стражей предполагаемого пособника убийцы Вороненкова 25 июля 2017, 16:29
powered by lun.ua
Главные новости
В РФ заманили украинских АТОшников, чтобы подставить как терроистов – СБУ
СБУ заявляет, что ФСБ РФ планирует теракты и убийства в Украине
Израиль не предоставил НАПК информацию о недвижимости Третьякова
В The Economist извинились за фразу "гражданская война на Донбассе"
Все новости
сериалы

6-й эпизод "Игры престолов" попал в сеть за 5 дней до премьеры

безопасность

Профессор вытащил из воды юношей, которые хотели сделать крутое селфи