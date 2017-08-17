Нацгвардийцам, которые приняли на службу убийцу Вороненкова, обьявили выговоры

Национальная гвардия объявила строгие выговоры работникам кадрового отдела батальона "Донбасс" за принятие на службу убийцы бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова Павла Паршова.

Об этом сообщил заместитель командующего Нацгвардии по работе с личным составом Ярослав Сподар в интервью "Українським новинам".

Сподар отметил, что было проведено служебное расследование.

"Наказание касается преимущественно работников кадрового отдела воинской части 3057. На сегодняшний день они привлечены к дисциплинарной ответственности решением начальника территориального управления НГУ. Они получили строгий выговор и т.д.", - рассказал он.

"Какого-либо преступного умысла, специальной подделки документов не обнаружено", - добавил генерал-майор Сподар.

Он также подчеркнул, что убийца Вороненкова при приеме на службу не проходил спецпроверку, а только предоставил справку о несудимости.

Как известно, бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова убили 23 марта возле гостиницы в Киеве, он был со своим охранником. Неизвестный открыл по ним огонь. Раненный охранник смог применить оружие в ответ и ранил нападавшего.

Убийца экс-депутата Госдумы Паршов умер в больнице.

Вороненков был свидетелем ГПУ по делу об измене экс-президента Виктора Януковича.

Следствие рассматривает приоритетной версию действий Российской Федерации.

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