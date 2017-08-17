Нацгвардия готова обеспечить допрос сослуживцев арестованного Маркива
Национальная гвардия готова обеспечить выезд на допрос в Италию сослуживцев арестованного Виталия Маркива, подозреваемого в причастности к убийству итальянского фоторепортера Андреа Рокелле на Донбассе в мае 2014 года.
Об этом в интервью Украинским Новостям сообщил заместитель командующего Нацгвардии по работе с личным составом Ярослав Сподар.
"Командование НГУ заявляет, что в случае необходимости, при создании соответствующих условий, готово предоставить свидетелей тех событий для допроса в Италии или в Генпрокуратуре, если в Украине прибудут итальянские прокуроры", - заявил он.
По его словам, на момент ареста в Италии Маркив находился в отпуске и после его невозврата в военную часть было начато служебное расследование.
Нацгвардия утверждает, что в батальоне им. Кульчицкого кроме стрелкового оружия, установленного на боевой технике, никакой артиллерии или минометов никогда не было, потому что батальон формировался из активистов Евромайдана, среди которых не было специалистов - наводчиков.
Как известно, полиция Италии арестовала гражданина Украины Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле и его российского партнера Андрея Миронова 2014 года у Славянске.
Маркив является заместителем командира взвода в батальоне Нацгвардии Украины им. генерала Сергея Кульчицкого.
Тогда заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что, по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны боевиков.
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