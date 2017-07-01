Затриманий в Італії Марків - діючий заступник командира в батальйоні ім.Кульчицького

Затриманий в Італії український військовий Віталій Марків є чинним заступником командира взводу в батальйоні Нацгвардії України ім. генерала Сергія Кульчицького.

Про це 1 липня в ефірі телеканалу "112.Україна" повідомив нардеп від БПП Андрій Антонищак, який є координатором батальйону ім.Кульчицького.

"Він не був у батальйоні Кульчицького, він служить у батальйоні Кульчицького на посаді заступника командира взводу. Що стосується затримання Марківа взагалі, то це - незаконно", - заявив нардеп.

За словами Антонищака, затриманого Марківа утримують у в'язниці в 40-50 км від Мілана.

"Не пускають українських дипломатів, мотивуючи це тим, що у Віталія італійське підданство. Так, він має італійське підданство ...", - зазначив нардеп і додав, що після подій на Майдані Марків відновив свій український паспорт.

Антонищак також повідомив, що Марківу надали адвоката, але від захисника, якого надали італійська влада, він відмовиться.

Як у свою чергу повідомив радник глави МВС, нардеп Антон Геращенко, Марків приїхав до Італії "провідати матір, яка мешкає там, та був затриманий правоохоронцями".

"Уся ця історія більше схожа на чергову російську провокацію. Справа в тім, що у батальйоні ім.Кульчицького, який розташовувався у той час у тому місці (у 2014 році біля Слав'янська) просто не було мінометів, з яких можна було б вразити фотокора з Італії та кореспондента з РФ. В них було лише стрілкове озброєння та кулемети. Це (звинувачення Марківа) - абсолютний абсурд", - заявив Геращенко.

Він додав, що в Італії було видано ордер на затримання та арешт громадянина України ще у грудні 2016 року.

"Зараз ми уточнимо, чи він виставлявся в Інтерпол, але це навряд, бо у такому випадку він би був затриманий вже на виїзді з України", - додав Геращенко.

Раніше стало відомо, що поліція Італії заарештувала громадянина України Віталія Марківа за підозрою у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську.

Як заявив заступник генпрокурора України Євген Єнін, ГПУ звернулася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази вини Марківа або його негайного звільнення.

Також Єнін повідомив, що українськими правоохоронцями розслідується кримінальне провадження за фактом загибелі громадянина Італіі Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова.

"За даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ", - зазначив Єнін.

Інтерфакс-Україна