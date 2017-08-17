Нацгвардія готова забезпечити допит товаришів заарештованого Марківа

Нацгвардія готова забезпечити виїзд на допит в Італію товаришів заарештованого Віталія Марківа, підозрюваного в причетності до вбивства італійського фоторепортера Андреа Рокелле на Донбасі в травні 2014 року.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив заступник командувача Нацгвардії по роботі з особовим складом Ярослав Сподар.

"Командування НГУ заявляє, що в разі необхідності, при створенні відповідних умов, готове надати свідків тих подій для допиту в Італії або в Генпрокуратурі, якщо в Україні прибудуть італійські прокурори", - заявив він.

За його словами, на момент арешту в Італії Марків перебував у відпустці і після його неповернення в військову частину було розпочато службове розслідування.

Нацгвардія стверджує, що у батальйоні ім. Кульчицького крім стрілецької зброї, встановленої на бойовій техніці, ніякої артилерії або мінометів ніколи не було, адже батальйон формувався з активістів Євромайдану, серед яких не було фахівців – навідників.

Як відомо, поліція Італії заарештувала громадянина України Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова 2014 року у Слов'янську.

Марків є заступником командира взводу в батальйоні Нацгвардії України ім. генерала Сергія Кульчицького.

Тоді заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що, за даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку бойовиків.

ГПУ також звернулася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази провини Марківа або його негайного звільнення.