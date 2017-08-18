Украинцев нет в списках раненых в Барселоне

В результате теракта в Барселоне ранения получили граждане по крайней мере 18 национальностей.

Такую информацию озвучили каталонские власти, сообщает Deutsche Welle.

По данным каталонского правительства, среди пострадавших есть граждане Франции, Германии, Испании Нидерландов, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Австралии, Венгрии, Перу, Румынии, Ирландии, Греции, Кубы, Македонии, Китая, Италии и Алжира.

Власти Австралии уже подтвердили ранение трех своих граждан, один из них находится в тяжелом состоянии.

В течение ночи информация о количестве раненых постоянно менялось, на данный момент известно о более 100 пострадавших.

Напомним, вечером 17 августа в центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом квартале Рамбла.

В результате теракта погибли 13 человек. Двое нападавших были задержаны полицией, третьего застрелили в перестрелке.

"Исламское государство" заявило о своей ответственности за нападение.

В ночь на 18 августа в городе Камбрильс, расположенном в 130 км от Барселоны, автомобиль наехал на пешеходов , пострадали семь человек, полиция признала инцидент терактом.

Во время перестрелки правоохранители убили на месте четырех террористов, пятый умер от ранений. На террористах были жилеты со взрывчаткой, полиция провела контролируемые взрывы.