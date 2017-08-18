"Пояса смертников" террористов в Испании оказались ненастоящими

У террористов, которые пытались совершить теракт в курортном городке Камбрильс, были не настоящие "пояса смертников".

Информацию о наличии взрывных устройств на теле террористов в пятницу утром опроверг министр внутренних дел Каталонии Хоаким Форн, сообщает El Mundo, передает Европейская правда.

То, что "пояса шахида" оказались муляжами, подтвердил и глава Каталонии Карлес Пучемонд, сообщает Reuters.

Как ранее сообщала "Европейская правда", после трагедии в Барселоне, в результате которой погибли 13 человек и получили ранения более 100 человек, другая группа террористов пыталась совершить похожий теракт в испанском городке Камбрильс. Они также направили автомобиль на людей.

Полиция остановила машину выстрелами, застрелив всех пятерых нападавших, четыре из них погибли на месте, еще один умер позже в больнице.

Впоследствии полиция предупредила жителей и отдыхающих Камбрильса о контролируемых взрывах в городе, поскольку начала обезвреживание вероятного взрывного устройства на теле одного из террористов.

В то же время в полиции отметили, что информация о содержании возможного взрывного устройства не была подтвержденной.