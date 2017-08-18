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"Пояси смертників" терористів в Іспанії виявились несправжніми

П'ятниця, 18 серпня 2017, 12:17

Терористи, що намагались скоїти теракт у курортному містечку Камбрільсі, мали несправжні "пояси смертників".

Інформацію про наявність вибухових пристроїв на тілі терористів у п’ятницю вранці спростував міністр внутрішніх справ Каталонії Хоакім Форн, повідомляє El Mundo, передає Європейська правда.

Те, що "пояси шахіда" виявились муляжами, підтвердив і глава Каталонії Карлес Пучемонд, повідомляє Reuters.

Як раніше повідомляла "Європейська правда", після трагедії у Барселоні, внаслідок якої загинули 13 людей та отримали поранення понад 100 осіб, інша група терористів намагалася скоїти схожий теракт у іспанському містечку Камбрільсі. Вони також спрямували автомобіль на людей.

Поліція зупинила авто пострілами, застреливши всіх п’ятьох нападників, чотири з них загинули на місці, ще один – пізніше, у лікарні.

Згодом поліція попередили мешканців та відпочиваючих Камбрільса про контрольовані вибухи у місті, оскільки почала знешкодження імовірного вибухового пристрою на тілі одного з терористів.

Водночас, поліція наголосила, що інформація про вміст імовірного вибухового пристрою ще не була підтвердженою. 

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