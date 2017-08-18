Сытник заявляет о давлении из-за дела о "Роттердам +"

Глава НАБУ Артем Сытник заявил, что антикоррупционное бюро подвергается давлению из-за расследования по "Роттердам+".

Об этом он сказал в интервью газете "День".

"По поводу олигархов мы также работаем ... Все эти производства существуют, но существует и колоссальное давление, особенно в отношении "Роттердам+". Фактически все наши представления останавливаются судом, то есть идет полное блокирование расследования ", - рассказал председатель НАБУ

Сытник добавил, что подобная ситуация происходит с расследованием в отношении руководства "Запорожского титано-магниевого комбината". По словам председателя НАБУ, дело полгода находилась в Печерском райсуде Киева. Девять месяцев назад ее передали в Запорожье, и никакого прогресса с тех пор нет.

Как сообщалось ранее, НАБУ проводит расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЕКУ, которые утвердили формулу Роттердам +.

17 августа сотрудники НАБУ пришли с обыском в здание НКРЕКУ.