Ситник заявляє про тиск через справу про "Роттердам+"

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П'ятниця, 18 серпня 2017, 12:42

Голова НАБУ Артем Ситник заявив, що антикорупційне бюро піддається тиску через розслідування щодо "Роттердам+".

Про це він сказав в інтерв’ю газеті "День".

"Щодо олігархів ми також працюємо… Всі ці провадження існують, але існує і колосальний тиск, особливо щодо "Роттердам+". Фактично всі наші подання зупиняються судом, тобто йде повне блокування розслідування", – розповів голова НАБУ

Ситник додав, що схожа ситуація відбувається з розслідуванням відносно керівництва "Запорізького титано-магнієвого комбінату". За словами голови НАБУ, справа півроку знаходилась в Печерському райсуді Києва. Дев’ять місяців тому її передали до Запоріжжя, і ніякого прогресу з того часу не має.

Як повідомлялось раніше, НАБУ проводить розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами НКРЕКУ, які затвердили формулу Роттердам +.

17 серпня співробітники НАБУ прийшли з обшуком в будівлю НКРЕКУ.

Теми: НАБУ
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