НАБУ прийшло з обшуком в НКРЕКУ у справі Роттердам+

Співробітники НАБУ прийшли з обшуком в будівлю Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг у справі, пов'язаній із затвердженням так званої формули Роттердам +.

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на інформоване джерело.

"У НКРЕКП йде обшук. Жорсткий. На вході вибили двері", - сказало джерело.

У зв'язку з обшуком, комісія скасувала заплановане на сьогодні засідання і повідомила про це на сайті.

В НАБУ обшуки по Роттердаму підтвердили.

"Ми можемо підтвердити сам факт слідчих дій", - заявила прес-секретар Національного антикорупційного бюро України Світлана Оліфіра.

Голову НКРЕКП Дмитра Вовка в приміщення не пускають.

"Мене відмовлялися пускати люди, які не мали жодних розпізнавальних знаків. Ми здогадувались, що це НАБУ", - заявив Вовк в прямому ефірі 112.

"Чомусь їм велику перешкоду становили металопластикові двері, які вони вирішили розбити", - додав він.

За словами Вовка, деяких співробітників просто утримують фізично, чим порушують їхні права, в деяких забрали телефони.

"Мені як голові комісії доступу не надають. Можливості адвокатам зайти, ні членам комісії, ні співробітникам також не дають", - заявив голова НКРЕКП.

За словами Вовка, правоохоронці не назвали причину обшуків і не надали ордер. В свою чергу НКРЕКП завжди надавала правоохоронцям всі необхідні документи.

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