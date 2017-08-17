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НАБУ прийшло з обшуком в НКРЕКУ у справі Роттердам+

Четвер, 17 серпня 2017, 15:05
НАБУ прийшло з обшуком в НКРЕКУ у справі Роттердам+

Співробітники НАБУ прийшли з обшуком в будівлю Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг у справі, пов'язаній із затвердженням так званої формули Роттердам +.

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на інформоване джерело.

"У НКРЕКП йде обшук. Жорсткий. На вході вибили двері", - сказало джерело.

У зв'язку з обшуком, комісія скасувала заплановане на сьогодні засідання і повідомила про це на сайті.

В НАБУ обшуки по Роттердаму підтвердили. 

"Ми можемо підтвердити сам факт слідчих дій", - заявила прес-секретар Національного антикорупційного бюро України Світлана Оліфіра. 

Голову НКРЕКП Дмитра Вовка в приміщення не пускають. 

"Мене відмовлялися пускати люди, які не мали жодних розпізнавальних знаків. Ми здогадувались, що це НАБУ", - заявив Вовк в прямому ефірі 112.

"Чомусь їм велику перешкоду становили металопластикові двері, які вони вирішили розбити", - додав він.

За словами Вовка, деяких співробітників просто утримують фізично, чим порушують їхні права, в деяких забрали телефони.

"Мені як голові комісії доступу не надають. Можливості адвокатам зайти, ні членам комісії, ні співробітникам також не дають", - заявив голова НКРЕКП.

За словами Вовка, правоохоронці не назвали причину обшуків і не надали ордер. В свою чергу НКРЕКП завжди надавала правоохоронцям всі необхідні документи.

Як працює схема Роттердам+ читайте в статі: Заплати Ахметову і друзям президента, або Формула з доходом на 24 мільярди

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