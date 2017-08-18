Неизвестные совершили нападение с ножами в финском городе Турку, один погибший

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Пятница, 18 августа 2017, 17:18

В центре финского города Турку неизвестные напали с ножами на людей, убив как минимум одного человека.

Об этом сообщает издание Turun Sanomat, передает Европейская правда.

Нападение произошло на рыночной площади и одной из прилегающих улиц.

По свидетельствам очевидцев, по крайней мере трое человек с ножами и бейсбольными битами напали на прохожих.

Сообщается о как минимум одном погибшем и нескольких раненых.

Полиция проводит в районе спецоперацию. Очевидцы сообщают о звуках стрельбы.

Позже стало известно о том, что полиции удалось задержать одного из нападавших. Во время задержания злоумышленник получил огнестрельное ранение.

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