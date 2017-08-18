Невідомі вчинили напад з ножами у фінському місті Турку, один загиблий

В центрі фінського міста Турку невідомі напали з ножами на людей, вбивши щонайменше одну особу.

Про це повідомляє видання Turun Sanomat, пережає Європейська правда

Напад стався на ринковій площі та одній з прилеглих вулиць.

За свідченнями очевидців, принаймні троє людей з ножами і бейсбольними битами напали на перехожих.

Повідомляється, про щонайменше одного загиблого і кількох поранених.

Поліція проводить в районі спецоперацію. Очевидці повідомляють про звуки стрілянини.