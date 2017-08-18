Дело замглавы АП Януковича направили в суд

На Сумщине будут судить бывшего заместителя главы АП Януковича Юрия Чмыря за подделку документов и сокрытие доходов.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура Украины.

"Прокуратурой Сумской области 18 августа 2017 направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего чиновника из окружения Януковича, а в настоящее время депутата Сумского областного совета. Лицо обвиняется в сокрытии паспорта, подделке и использовании поддельных официальных документов, а также в декларировании недостоверных сведений ", - говорится в сообщении.

Прокуратура не называет фамилию, однако известно, что речь идет о Чмыре.

В прокуратуре отмечают, что он использовал якобы утерянный паспорт "для совершения юридически значимых нотариальных действий".

Кроме того, экс-заместитель главы АП не внес в декларацию дочь, которая проживала с ним. Поэтому в декларации не указано 9 квартир и 3 паркоместа в столице, доход от продажи недвижимости и корпоративные права двух обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных на 20-летнюю неработающую дочь.

"Действия бывшего чиновника квалифицированы по ч. 1 ст. 357 (умышленное сокрытие официального документа), ч.ч.1, 4 ст. 358 (подделка и использование заведомо поддельного документа) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины ", - сообщают правоохранители.

Санкция самой тяжелой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщалось ранее, 20 Июля прокурор Сумской области Виталий Матвийчук подписал уведомление о подозрении Чмырю.

25 июля сотрудниками прокуратуры был проведен допрос бывшего заместителя главы АП.

Тогда досудебное расследование установило, что после побега Януковича подозреваемый решил получить второй паспорт гражданина Украины, чтобы скрыть большое количество сделок с дорогостоящим имуществом.

Как сообщалось, в Генпрокуратуру также есть данные о причастности экс-заместителя главы Администрации президента Юрия Чмыря к силовому разгону участников евромайдан, но подозрения в этом деле ему пока не предъявлены.