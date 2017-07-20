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Екс-главу АП Януковича підозрюють у підробці документів

Четвер, 20 липня 2017, 20:59

Екс-главу Адміністрації президента Віктора Януковича, нинішнього депутата Сумської облради Юрія Чмиря підозрюють в приховуванні паспорта, підробці та використанні підроблених офіційних документів, а також у декларуванні недостовірних відомостей.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, 20 липня прокурор Сумської області Віталій Матвійчук підписав повідомлення про підозру Чмирю.

Досудове розслідування встановило, що після втечі Януковича підозрюваний вирішив отримати другий паспорт громадянина України, щоб приховати велику кількість правочинів з дороговартісним майном.

"Реалізуючи задумане, колишній високопосадовець звернувся із заявою до відповідної установи про нібито втрату паспорта з власної необережності, на підставі чого отримав новий документ, що посвідчує особу. У подальшому підозрюваний використовував так званий втрачений паспорт для вчинення юридично значущих нотаріальних дій", - сказано у повідомленні.

Окрім того, за даними прокуратури, Чмир не вніс до декларації свою доньку, яка володіє великою кількістю нерухомості, хоча слідство встановило, що вони проживали та проживають разом, тобто пов’язані спільним побутом.

"Зокрема, в декларації не зазначено 9 квартир та 3 паркомісця у столиці, дохід від продажу нерухомості та корпоративні права двох товариств з обмеженою відповідальністю. Загалом 20-річна непрацююча донька підозрюваного має у власності нерухоме майно та корпоративні права на суму близько 40 млн грн", - зазначають правоохоронці.

Дії колишнього високопосадовця кваліфіковано за ч. 1 ст. 357 (умисне приховування офіційного документа), ч.ч.1, 4 ст. 358 (підроблення та використання завідомо підробленого документа) та ст. 3661 (декларування недостовірної інформації) КК України.

"Колишній високопосадовець не прибув за викликом до прокуратури, повідомлення про підозру вручене слідчими прокуратури Сумської області в Києві у встановлений законом спосіб – керівнику житлово-експлуатаційної організації та адвокату підозрюваного, оскільки двері квартири протягом дня ніхто не відчинив", - йдеться у публікації на Facebook Сарган.

Прокуратура вже готує клопотання до суду про обрання депутату обласної ради запобіжного заходу.

Санкція найтяжчої статті, за якою підозрюють Чмиря, передбачає позбавлення волі на термін до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

Раніше Генпрокуратура почала розслідування за підозрою в несплаті Чмирем податків.

Як повідомлялося, у Генпрокуратури також є дані про причетність екс-заступника глави Адміністрації президента Юрія Чмиря до силового розгону учасників Євромайдану, але підозри у цій справі йому поки не висунули.

Українська правда

Теми: ЯнуковичГенпрокуратураСуми
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