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Прокуратура допитала екс-заступника голови АП Януковича Чмиря

Субота, 29 липня 2017, 00:34

Співробітники прокуратури Сумської області допитали екс-заступника адміністрації колишнього президента Віктора Януковича, нинішнього депутата Сумської облради Юрія Чмиря, якого підозрюють у приховуванні паспорта, підробці та використанні підроблених офіційних документів, а також в декларуванні недостовірних відомостей.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури.

"25 липня 2017 року проведено допит особи в якості підозрюваного, жодних нарікань на порушення норм законодавства щодо вручення підозри чи невизнання статусу підозрюваного в сторони захисту не було", - йдеться в повідомленні.

"Наразі клопотання прокуратури про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання Зарічним районним судом м. Суми не задоволено. Досудове розслідування триває", - відзначили в прокуратурі.

Раніше Генпрокуратура почала розслідування за підозрою в несплаті Чмирем податків.

Як повідомлялося, у Генпрокуратури також є дані про причетність екс-заступника глави Адміністрації президента Юрія Чмиря до силового розгону учасників Євромайдану, але підозри у цій справі йому поки не висунули.

Теми: прокуратура
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