США проведут учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты

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Среда, 2 августа 2017, 06:56

В среду США намерены провести учебный запуск  межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Об этом сообщает CBS Los Angeles.

Запуск будет осуществляться с базы ВВС Ванденберг в период между полуночью и 6 утра.

Отмечается, что запуск Minuteman III предназначен для "проверки эффективности, готовности и точности системы оружия". Ракета не будет оснащена боеголовкой.

Два предыдущих пуска данной ракеты состоялись 26 апреля и 3 мая. Тогда ракеты пролетели около 6760 км и упали в Тихом океане возле Маршалловых островов.

Темы: США
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