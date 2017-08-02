Белый дом признал: Трамп помог сыну сделать заявление по России

Президент США Дональд Трамп действительно помогал своему сыну Дональду Трампу-младшему сделать заявление о встрече с россиянами.



Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс 1 августа, передает DW.



Она уточнила, что Трамп, "конечно, не диктовал" заявление, однако "вмешался, предложил помощь, как сделал бы любой отец".



"Выпущенное заявление было правдивым, и в заявлении не было неточностей", – добавила Сандерс.



Ранее американское издание The Washington Post написало, что президент США надиктовал текст заявления своего сына о встрече с российской адвокатом Натальей Весельницкой.



11 июля Дональд Трамп-младший опубликовал ряд электронных писем, в которых он обсуждал встречу с адвокатом. От Весельницкой Трамп-младший надеялся получить информацию, которая могла бы скомпрометировать на выборах 2016 главную оппонентку Трампа, тогдашнюю кандидатку от Демократической партии Хиллари Клинтон.



Согласно заявлением Трампа-младшего, на самом деле темой разговора было усыновление российских детей. Газета "The Washington Post" отметила, что эта тема вообще не фигурировала в предвыборной кампании.