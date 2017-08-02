Білий дім визнав: Трамп допоміг сину зробити заяву щодо Росії
Президент США Дональд Трамп справді допомагав своєму сину Дональду Трампу-молодшому зробити заяву щодо зустрічі із росіянами.
Про це заявила речниця Білого дому Сара Сандерс 1 серпня, передає DW.
Вона уточнила, що Трамп, "звісно, не надиктовував" заяву, однак "втрутився, запропонував допомогу, як зробив би будь-який батько".
"Випущена заява була правдивою, і в заяві не було неточностей", – додала Сандерс.
Раніше американське видання The Washington Post написало, що президент США надиктував текст заяви свого сина про зустріч із російською адвокаткою Наталею Весельницькою.
11 липня Дональд Трамп-молодший опублікував низку електронних листів, у яких він обговорював зустріч із адвокаткою. Від Весельницької Трамп-молодший сподівався отримати інформацію, яка могла би скомпрометувати на виборах 2016 року головну опонентку Трампа, тодішню кандидатку від Демократичної партії Гілларі Клінтон.
Згідно зі заявою Трампа-молодшого, насправді темою розмови було усиновлення російських дітей. Газета "The Washington Post" зауважила, що ця тема взагалі не фігурувала у передвиборчій кампанії.
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