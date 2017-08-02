В Донецкой области объявили подозрение "министру финансов ДНР"

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Среда, 2 августа 2017, 13:24

Прокуратура Донецкой области заочно объявила подозрение в финансировании терроризма и попытке изменить границы Украины так называемому "министру финансов" террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Во время досудебного расследования установлено, что 38-летняя уроженка Донецка в ноября 2014 года добровольно вступила в ряды террористов и заняла должность так называемого "министра финансов ДНР".

"Находясь на указанной должности, подозреваемая реализует возложенные на "министерство" функции по финансовому контролю за использованием так называемых "бюджетных средств, средств государственных бюджетных и внебюджетных фондов ДНР", за счет которых, в свою очередь, финансируются так называемые "бюджетные учреждения ДНР", в частности "учреждения силового блока", - рассказывает ведомство.

По информации пресс-службы, поскольку правонарушительница находится на временно неподконтрольной территории, подозрение ей объявлено заочно.

В частности, она подозревается в таких уголовных преступлениях: "финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины" и "финансирование терроризма".

 

Украинская правда

Темы: Донбасс АТО терроризм прокуратура Донецкая область
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