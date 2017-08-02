День в АТО: Количество провокаций уменьшилось, но ВСУ пришлось отстреливаться

285 просмотров
Среда, 2 августа 2017, 20:13

Пророссийские боевики уменьшили количество обстрелов по сравнению со вторником. Всего с полуночи они 5 раз нарушили перемирие.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"В частности, на Луганском направлении под вражеским огнем оказались наши опорные пункты в поселках Крымское и Причепиловка. А около 16 часов преступники выпустили не менее 30 мин калибра 82 миллиметра по украинским защитникам в Троицком", - говорится в сообщении.

В то же время на Донецком направлении из стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования били по Авдеевке, а на Мариупольском - работал снайпер.

"Уже традиционно на неуклюжие попытки врага продемонстрировать огневое преимущество, силы АТО быстро ответили стрелковым оружием и крупнокалиберными пулеметами", - сообщили в штабе АТО.

Украинская правда

Темы: АТО Вооруженные силы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
За время агрессии погибли 467 десантников – Муженко 2 августа 2017, 15:43
В штабе АТО уточнили количество раненых за сутки украинских бойцов 2 августа 2017, 14:13
В Донецкой области объявили подозрение "министру финансов ДНР" 2 августа 2017, 13:24
powered by lun.ua
Главные новости
Экс-замглавы Минздрава Василишина таки будут судить
Reuters: пробел в санкциях позволяет западным компаниям добывать нефть в РФ
Олифер: Боевики и РФ блокируют прогресс по нескольким направлениям
НАБУ проверяет проекты агентства Каськива, по одному уже есть задержанный
Все новости
Девушка с фотоапаратом

Как Ольга Якимович снимает быт войны

Еда

10 мест в Киеве, где готовят вкусный фалафель