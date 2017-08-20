Жебривский: На ремонт дорог Донетчины ожидаем 2,5 миллиарда

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Воскресенье, 20 августа 2017, 19:53

В течение 2017 года в Донецкой области должна завершиться реконструкция 12 объектов - мостов и путепроводов.

Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой облВГА Павел Жебривский.

По его словам, несколько объектов уже практически завершены.

"Бахмутский путепровод будет сдан 23 августа, на День флага, а мост в Соледаре будет сдан до конца сентября", - сообщил он.

"Для сравнения: до войны во всей Донецкой области за год восстанавливали максимум 2-3 (объекта). Доволен качеством работы подрядчиков - готовы давать 25 лет гарантии", - отметил глава облВГА.

Также Жебривский добавил, что есть "проблемы с финансированием".

"Там, где "работают" областные средства - задержек нет, там, где выделяются деньги государственные - большие задержки. Их мы обсудим с президентом - он специально по этому поводу созывает губернаторов востока Украины", - отметил Жебривский.

По его словам, до конца года область сможет направить на ремонт дорог около 1 млрд. гривен.

"Ожидаем на следующий год 2,5 миллиарда, которые мы должны использовать на строительство дорог", - добавил он.

При этом он заявил, что есть много замечаний, больше всего - к качеству и темпам выполнения работ подрядчиками.

"За качество дорог те, кто берется их ремонтировать, отвечать будут в том числе и материально", - заявил глава облВГА.

Украинская правда 

Темы: Донецкая область Жебривский дороги
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