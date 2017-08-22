На Днипропетровщине двух диверсантов "ЛНР" приговорили к 6 годам тюрьмы

159 просмотров
Вторник, 22 августа 2017, 04:42

Апелляционный суд Днипропетровской области приговорил к шести годам лишения свободы двух мужчин, которые по заданию кураторов так называемой "ЛНР" планировали теракты в области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В июне 2014 года сотрудники СБУ задержали злоумышленников во время подготовки к террористическим актам. Правоохранители установили, что один из диверсантов находился в "Луганском народном ополчении", предводителем которого был террорист Мозговой.

От него боевик получил задание приехать в Днипропетровскую область, найти сообщников и осуществить ряд терактов для запугивания местного населения и дестабилизации ситуации.

"Оперативники спецслужбы "взяли" двух злоумышленников во время подготовки к подрыву в Днипре железнодорожной колеи, по которой должен был проехать поезд с военной техникой", - отметили в СБУ.

Темы: СБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
За государственность будет отвечать экс-руководитель крымской СБУ 22 августа 2017, 00:03
Порошенко сделал Куця главным по СБУ на свободном Донбассе 21 августа 2017, 21:20
СБУ и прокуратура разоблачили поставки некачественных комплектующих для протезов из РФ 21 августа 2017, 11:59
powered by lun.ua
Главные новости
В Италии произошло землетрясение, есть жертвы
В Жованке под обстрел попал Штаб гумпомощи, сгорели 9 зданий
Главные новости дня
OVERTIME: Главные события дня в экономике
Все новости
TEDx

Социолог объяснила, почему страх, стыд и уязвимость – признаки счастья

ВИДЕО

Здесь правят бабушки. Зачем ресторан нанял шеф-поварами женщин за 50