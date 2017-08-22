На Днипропетровщине двух диверсантов "ЛНР" приговорили к 6 годам тюрьмы

Апелляционный суд Днипропетровской области приговорил к шести годам лишения свободы двух мужчин, которые по заданию кураторов так называемой "ЛНР" планировали теракты в области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В июне 2014 года сотрудники СБУ задержали злоумышленников во время подготовки к террористическим актам. Правоохранители установили, что один из диверсантов находился в "Луганском народном ополчении", предводителем которого был террорист Мозговой.

От него боевик получил задание приехать в Днипропетровскую область, найти сообщников и осуществить ряд терактов для запугивания местного населения и дестабилизации ситуации.

"Оперативники спецслужбы "взяли" двух злоумышленников во время подготовки к подрыву в Днипре железнодорожной колеи, по которой должен был проехать поезд с военной техникой", - отметили в СБУ.