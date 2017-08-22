Омелян добивается облегчения пересечения западной границы

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Вторник, 22 августа 2017, 09:48

Министр инфраструктуры Владимир Омелян подчеркивает необходимость сделать все, чтобы украинские граждане и граждане Евросоюза удобно и быстро пересекали границу.

Об этом он заявил во время совещания по совершенствованию функционирования пунктов пропуска на западном участке государственной границы 21 августа, информирует Мининфраструктуры.

В совещании приняли участие и. о. главы "Укравтодора" Славомир Новак, первый заместитель главы Администрации Госпогранслужбы Василий Серватюк, член правления ПАО "Укрзализныця" Иренеуш Василевский, представители Минфина, Минэкономразвития, МИД, МВД и ГФС, а также народный депутат Антон Геращенко.

"Нам надо расширять пропускную способность пунктов пропуска: количество полос, количество сотрудников. Нам надо обращаться к опыту польских коллег и стран ЕС, начинать с небольших пунктов пропуска, налаживать работу, потом распространять алгоритмы на большие пункты пропуска", – отметил Омелян.

Обсудили вопросы ремонта подъездных автомобильных дорог к пунктам пропуска на украинском-польской (в первую очередь с общим погранично-таможенным контролем – Устилуг, Угрынив, Грушев, Смильныця), украинский-венгерской, украинской-румынской и украинской-словацкой границе, целесообразность увеличения автомобильных пунктов пропуска, разграничения движения легкового и грузового транспорта.

Кроме того, на совещании говорили о реализации соглашений между Украиной, Польшей и Венгрией о предоставлении кредитов на условиях связанной помощи.

Омелян отметил необходимость дальнейшей работы над развитием железнодорожного пассажирского сообщения с городами Польши и других стран, налаживанием новых путей скоростных железнодорожных сообщений.

Также министр попросил ускорить время прохождения границы автобусами, которые осуществляют международные пассажирские перевозки.

По результатам совещания Госпогранслужба и Государственная фискальная служба должны определиться с ресурсами, необходимыми для расширения пропускной способности существующей сети пунктов пропуска, прежде всего на границе с Польшей.

"Укравтодор" должен обеспечить надлежащее состояние подъездных автомобильных дорог к пунктам пропуска.

Кроме того, Министерство иностранных дел попросят начать переговоры с польской стороной об увеличении пунктов пропуска.

Темы: граница Мининфраструктуры Польша Венгрия
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