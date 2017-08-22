Турчинов: На "Запад-2017" Россия может подготовить вторжение в Украину

Секретарь СНБО Александр Турчинов предположил, что Россия может создать ударные группировки войск для вторжения в Украину на белорусско-российских обучением "Запад-2017".

Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

"Под видом СКШУ (стратегические командно-штабные учения - ред.) не исключается создание ударных группировок войск (сил) ВС РФ для перехода государственной границы и военного вторжения на территорию Украины", - отметил он.

Также Турчинов считает, что совместные военные учения является проверкой подготовки России до войны с Западным миром.

"К войне готовятся не ВС РФ, а все Российское государство с соответствующими затратами материальных и других ресурсов. Таким образом, во время СКШН "Запад-2017" Кремль проверяет, насколько ВС РФ и государство в целом готовы к большой войне с Западом", - заявил Турчинов.

Также, по данным СНБО, в этих военных учениях примет участие 230-240 тыс. человек, более 10 тыс. единиц боевой техники, около 100 летательных аппаратов и около 40 кораблей/подводных лодок различного класса.

Кроме того Турчинов подчеркивает, что подобные военные учения неоднократно использовались Россией для достижения политических и военных целей.

"В частности, учения "Кавказ-2008" (15 июля - 2 августа 2008 года) - российские войска, которые привлекались к маневрам, не вернулись из полигонов в пункты постоянной дислокации и начали вооруженную агрессию против Грузии", - отметил он.

Как известно, совместные белорусско-российские военные учения "Запад-2017" должны пройти на территории Беларуси в течение 14-20 сентября.

Больше о "Запад-2017" читайте в материале "Украинской правды" "Запад-2017": Путин бряцает оружием на границе с НАТО".