"Запад-2017": Путін брязкає зброєю на кордоні з НАТО

Росія вводить війська в Білорусь. Офіційно – для участі у спільних військових навчаннях "Запад-2017", які мають пройти 14-20 вересня.

Натомість сусідні країни та представники НАТО говорять про потенційні загрози як для Балтійських країн та України, так і для самої Білорусі.

Наймаштабніші навчання РФ на західному кордоні

Військові навчання "Запад-2017" – традиційні для Білорусі та Росії. Відбуваються вони кожні два роки по черзі на території двох союзних держав. Попередні у Білорусі були в 2009-му та у 2013-му. Такого галасу, як цього року, раніше не було. Але за останні 4 роки ставлення світу до Росії різко змінилося.

Після анексії Криму та агресивних дій на Донбасі, збитого лайнера MH17 та воєнних дій у Сирії, Кремль розглядається загрозою для будь якої країни, куди може дістатися "зелений чоловічок" та російський літак.

Путін та Лукашенко на навчаннях «Запад-2013» Фото: europe-today.ru

У західній пресі усе частіше пишуть, що на навчані "Запад-2017" Росія відпрацює план нападу на європейські країни.

Ще в червні командувач американськими силами в Європі генерал-лейтинант Бен Ходжес в інтерв’ю Reuters висловив занепокоєння щодо можливого вторгнення вздовж балтійського кордону країн Балтії під час навчань "Запад-2017".

"Коли (Росія) вирушила до Криму, це було на тлі навчань, – нагадав Ходжес. – Їхня історія повна прикладів, коли вони не відповідають будь-яким договорам... Вони повсякденно порушують ці речі".

Тоді ж він заявив, що на час проведення російських навчань у Білорусі США відправить додаткові сили до Балтії.

У липні Ходжес висловив ще один варіант розвитку подій: після навчань Росія може відмовитися виводити війська з Білорусі.

У світі пам’ятають, як під прикриттям навчань Росія накопичила війська перед вторгненням до Грузії. 2 серпня 2008-го закінчилися навчання "Кавказ-2008". Потім залишилися на своїх позиціях, а вже за 5 днів колона російської бронетехніки увійшла на територію Південної Осетії, почалася війна.

Щодо цьогорічних навчань, то велике питання викликає кількість військових, яких нині залучає Росія.

Офіційно в навчаннях у Білорусі візьмуть 13 тисяч військових, з яких лише 3 тисячі – росіяни. Неофіційні підрахунки значно більші. Цифри від 60 до 100 тисяч учасників навчань фігурують і в матеріалах про "Запад-2017" у The New York Times та The Washington Post. Остання посилається на оцінку американських військових.

Офіційно у навчаннях візьме участь 13 тисяч військових

Натомість аналітик приватної розвідувально-аналітичної організації Stratfor Сім Тек та аналітик некомерційного аналітичного агентства CAN Дмитро Горенбург, який також є експертом російського Міжнародного дискусійного клубу "Валдай", вказують, що цифра 100 тисяч щодо кількості учасників "Запад-2017" взяті з українського блогу InformNapalm.org.

Прес-секретар InformNapalm Михайло Макарук пояснив "Українській правді", як учасники проекту порахували російських військових.

"Якщо підрахувати ті з’єднання, які планують долучити, плюс допоміжні війська, які готують їжу, ремонтують техніку, підготовлюють навчальні полігони, то і отримаємо цифру – до 100 тисяч. Це максимальне, що вони можуть перекинути, десь оголити, – розповів Макарук. – На даний момент уже у Білорусі десь 20 тисяч росіян. У них вже у Вітебську спецпідрозділ МВС "Вітязь", на Бобруйському аеродромі – авіазвено, плюс три комплекси С-300, у Брест зайшли ССОшники".

У липні після засідання Ради Росія-НАТО Генсек Альянсу Йєнс Столтенберг висловив припущення, що учасників навчань буде більше за заявлену цифру.

Про масштабність цьогорічних навчань говорить одна деталь. Для військових перевезень до Білорусі Міноборони РФ замовило 4162 залізничних вагонів. За підрахунками собкора в Білорусі газети "Новое время" Ірини Халіп, це в рази більше, ніж на попередніх навчаннях у 2009 та у 2013 роках.

Організатори навчань не випадково вказують кількість учасників до 13 тисяч. Якби офіційно було більше, то за Віденськими документами довелося б безперешкодно допустити іноземних спостерігачів.

Нині міжнародні організації та сусідні країни отримали запрошення для спостерігачів лише від Білорусі. Для розуміння масштабів та сценарію навчань цього замало.

"Керувати на стратегічному рівні будуть російські військові. Щоб отримати доступ до того рівня навчань, який дозволить мати повне уявлення про навчання, потрібно мати дозвіл росіян. Росія мовчить. Який висновок можна зробити з того, що побачиш на одному-двох полігонах? Потрібно побувати на всіх місцях та в органах управління. Найбільш важливе те, що відбуватиметься на території Росії. Але це буде не прозоро", – каже координатор проекту "Інформаційний спротив", нардеп Дмитро Тимчук.

Армія РФ під час навчань Фото: europe-today.ru

Екс-посол України в Білорусі Роман Безсмертний переконаний, що Росія готується воювати проти України та сусідніх країн – Польщі та Прибалтії. Він розповідає, що легендою попередніх подібних навчань була боротьба з тероризмом. Ніби терористи захоплювали судно, соціальний об’єкт або населений пункт, і віськові знешкоджували ці невеличкі групи терористів.

Нині вперше визначений ймовірний противник.

"Цим ймовірним противником є три сусіди Білорусі. Навіть підготовчі речі, як-то політ авіації, говорить про те, що навчання вперше проходять з чітким розумінням хто противник. У даному випадку мова йде про ймовірні країни-вороги, проти яких буде розроблятися відповідний комплекс дій", – каже у розмові з УП Безсмертний.

Другий фронт? Загрози для України

Українські силовики неоднарозово вказували на загрозу російських навчань "Запад-2017" для України.

Секретар РНБО Олександр Турчинов розглядав ці навчання в контексті підготовки Кремля до пономаштабної війни.

Днями Міністр оборони Степан Полторак заявив журналістам, що навчання потенційно загрожують Україні через велику кількість особового складу російської армії, яка пересувається до українського кордону. При цьому Міністр переконує, що Генштаб ЗСУ підготував армію до можливої загрози.

Генеральний штаб ЗСУ не надав відповідь на запит "Української правди" щодо навчань "Запад-2017".

Ще в квітні Олександр Лукашенко заспокоював Петра Порошенка, що спільні навчання не будуть підготовкою до вторгнення до України.

Натомість інші білоруси, з якими поспілкувалася "Українська правда", попереджують: у подібних питаннях мало що залежить від "бацька".

"Лукашенко на дипломатичному рівні буде намагатися не допустити цього (агресії Росії щодо України з території Білорусі – УП). Офіційну згоду на таке навряд чи можна буде отримати. Але білоруські війська не будуть воювати проти російських, якщо ті захочуть не на пряму встановити контроль над Білоруссю, а використати територію для агресивних дій проти сусідів. Усі гарантії Лукашенка фіктивні", – пояснює політолог, директор Центру європейської трансформацій Андрій Єгоров.

"Якщо Путіну дуже захочеться, він зможе отримати від Лукашенка практично усе. Коли Лукашенко приїжджає до Києва і демонструє з себе такого всього незалежного, і всі у вас там кип’ятком пісаються… він приїжджає через бізнес", – вважає білоруський опозиціонер Миколай Статкевич.

Фото: navkolo.me

Навіть попередити Київ про загрозу Лукашенко не зможе, бо він та білоруські воєначальники відрізані від інформації про справжні наміри Кремля, додає Роман Безсмертний.

Розслідувачі проекту InformNapalm побачили, що під прикриттям навчань "Запад-2017" російська армія розпочала масштабне переміщення техніки по всьому західному кордону РФ. Моніторинг соцмереж дозволив отримати фото та відео подібного переміщення і на кордоні з Україною, та в окупованому Криму. Росіяни навіть не приховують, що перекидують війська на східний кордон України, каже Михайло Макарук.

"Поки не можна казати, що ця техніка буде використана на Донбасі, оскільки вони постійно затирають номерні знаки своєї військової техніки, а тут відкрито перевозять. Відбувається накопичення сил на кордоні з Україною", – пояснює УП Макарук.

Дмитро Тимчук, як і міністр Полторак, переконує, що військові розробляють сценарії відсічі агресії, у тому числі за участі Повітряних сил. Але нарікає, що постійна риторика влади про російську агресію погано вплинула на настрої у суспільстві.

"Тепер фраза "Путін нападе" сприймається дуже скептично. Треба розуміти, що ймовірність такого вторгнення є. І якщо ставитися до цього саркастично і критично, то це не піде на користь Україні", – вважає Тимчук.

Коридор до Калінінграда. Загрози для Польщі та Прибалтії

У лютому 2017-го президент Литви Даля Грибаускайте заявляла що "Запад-2017" – підготовка Росії до війни з Заходом. Через ці навчання прибалти вимушені були звернутися до партнерів з Альянсу для додаткових гарантій безпеки. І прибалти отримали гарантії у вигляді американських військових.

Навчання НАТО Фото: centernews.com.ua

Наприкінці липня Грибаускайте повідомила, що США на час російських навчань подвоять кількість винищувачів місії повітряної поліції НАТО в Литві. Більше буде в регіоні військовослужбовців, техніки та кораблів США.

На Заході розглядають кілька можливих сценаріїв російської агресії. Один з них – пробити коридор до Калініградської області та відрізати таким чином три країни Балтії від прямого сухопутного сполучення з союзниками з НАТО. Це так званий "Сувалкський коридор", який пролягає по кордону Литви з Польщею. У червні цього року НАТО вперше провело навчання з оборони цієї ділянки можливих воєнних дій.

"Сувалкський коридор"

У проекті InformNapalm відзначають, що серед техніки, яку Росія перекидує в Білорусь, нових зразків озброєння немає.

"Там радянська рухлядь. У можливому прямому конфлікті з НАТО ця зброя не матиме переваг окрім великої кількості зброї. Там гонять танки Т-72, Гвоздики, Акації і БТР-80. З ПВО є нові модифікації", – розповів Михайло Макарук.

Експерт також звертає увагу, що поки в Білорусі ударні группи не формуються. Але після завезення всього необхідного зробити це росіяни зможуть за місяць.

"МінськНаш"? Загрози для Білорусі

Якщо країни НАТО та Україна у разі агресії готові вступити у бій з Росією, то Білорусь не може дозволити собі подібного. Тож однією з загроз від запланованих навчань називають окупацію російськими військовими союзної держави.

Це розуміють і самі білоруси. Щоправда, далеко не усі.

У липні в центрі Мінська відбулася акція протесту. Серед гасел: "Русский солдат, иди домой!" та "Тату, тату, маскаль лезе у хату".

7 липня 2017. Мінськ. Акція проти проведення навчання "Запад-2017" Фото з сайту nn.by

7 липня 2017. Мінськ. Акція проти проведення навчання "Запад-2017" Фото з сайту nn.by

Більшість білорусів російські навчання мало хвилюють, визнає політолог Андрій Єгоров. Суспільство живе переважно в російському інформаційному просторі, тож сприймає офіційну позицію Москви та Мінська.

Лукашенко, принаймні публічно, загрози окупації Білорусі не бачить.

"Якщо хтось думає: ось Росія сюди "свої війська вводить", кілька тисяч уже вагонів завантажили і нас окупують. Слухайте, ну не будьте ви наївними! Росія на поїзди завантажила техніку і "окупує" Білорусь... Як же можна воювати на залізничних платформах? Це все під контролем. Росія ніколи не окупує Білорусь", – заявляв Лукашенко.

Натомість не публічно військові та чиновники Білорусі таки готуються до можливих загроз, переконує Дмитро Тимчук. Зокрема, розробляють плани як реагувати на можливе бажання Кремля залишити війська в Білорусі після навчань.

"Лукашенко розуміє, що є сценарії, які загрожують і Білорусі, і йому особисто. Тому робить багато чого, щоб не допустити реалізації цих сценаріїв", – переконує Тимчук.

За спостереженнями Романа Безсмертного Лукашенко відчуває дискомфорт від наближення спільних навчань. Екс-посол звертає увагу, що протягом року білоруський президент провів чимало зустрічей, зокрема з європейцями, їздив в Москву та Кремль. А більше року тому був ухвалений закон про територіальну оборону, яким були створені територіальні війська під прямим підпорядкуванням Лукашенка.

"У мене відчуття, що таким законом Лукашенко себе перестраховував. Але підготовка і рівень оснащення цими частинами не може бути альтернативою регулярним військам", – каже Безсмертний.

По суті Мінськ перебуває у ситуації ще гіршій, ніж Україна на початку 2014-го. На фоні значної економічної залежності від Росії, силові органи заповнені кремлівськими агентами, а армія не в змозі протистояти агресії РФ. За таких умов лише від Путіна залежить доля союзної держави після навчань.

При підготовці цього матеріалу "Українська правда" відправила запити на коментарі до Міноборони та МЗС Білорусі та Росії. Відповіді на момент публікації статті не надійшли.

Натомість опитані при підготовці даного матеріалу експерти сходяться на думці, що за умов вкрай обмеженого доступу до інформації щодо навчань "Запад-2017", можна лише прогнозувати розвиток подій. Справжні плани Кремля може знати лише одна підстаркувата особа.

Олексій Братущак, УП