Турчинов: На "Захід-2017" Росія може підготувати вторгнення в Україну

Секретар РНБО Олександр Турчинов припустив, що Росія може створити ударні угруповання військ для вторгнення в Україну на білорусько-російських навчанням "Захід-2017".

Про це повідомила прес-служба РНБО.

"Під виглядом СКНШ (стратегічні командно-штабні навчання - ред.) не виключається створення ударних угруповань військ (сил) ЗС РФ для переходу державного кордону та військового вторгнення на територію України", - зазначив він.

Також Турчинов вважає, що спільні військові навчання є перевіркою підготовки Росії до великої війни із Західним світом.

"До великої війни готуються не ЗС РФ, а вся Російська держава із відповідними витратами матеріальних та інших ресурсів. Таким чином, під час СКШН "Захід-2017" Кремль перевіряє, наскільки ЗС РФ і держава у цілому готові до великої війни із Заходом", - заявив він.

За даними РНБО, у цих військових навчаннях візьме участь 230-240 тис. осіб, понад 10 тис. одиниць бойової техніки, близько 100 літальних апаратів та близько 40 кораблів/підводних човнів різного класу.

Окрім того Турчинов підкреслює, що подібні військові навчання неодноразово використовувались Росією для досягнення політично-військових цілей.

"Зокрема, навчання "Кавказ-2008" (15 липня – 2 серпня 2008 року) - російські війська, що залучались до маневрів, не повернулися з полігонів до пунктів постійної дислокації та розпочали збройну агресію проти Грузії", - зазначив він.

Як відомо, спільні білорусько-російські військові навчання "Захід-2017" мають пройти на території Білорусі протягом 14-20 вересня.

Більше про "Захід-2017" читайте у матеріалі "Української правди" "Запад-2017": Путін брязкає зброєю на кордоні з НАТО".

Українська правда